فلير سيستمز تحصل على عقد بقيمة 39.6 مليون دولار أمريكي لتزويدها...

ويلسونفيل، أوريغون -السبت 26 يناير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): حصلت شركة "فلير سيستمز" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ: FLIR) على طلب بقيمة 39.6 مليون دولار أمريكي لتأمين أنظمة الاستطلاع الشخصية ("بيه آر إس") "بلاك هورنيت" من "فلير" لدعم جيش الولايات المتحدة الأمريكية. وستقوم أنظمة المركبات الجويّة غير المأهولة "يو إيه في" متناهية الصغر وعالية القدرة التي سيتمّ تأمينها بموجب هذا العقد بدعم قدرات المراقبة والاستطلاع على مستوى الكتيبة والوحدات الصغيرة كجزءٍ من برنامج جهاز الاستشعار "سولدجر بورن سينسور". ومنح الجيش الأمريكي أوّل عقد المرحلة الأولى للحصول على جهاز الاستشعار "سولدجر بورن سينسور" في يونيو 2018 لشركة "فلير" لدفعة أوليّة من أنظمة الاستطلاع الشخصيّة "بلاك هورنيت". ويتمّ توصيل هذه الأنظمة حاليّاً إلى الجيش الأمريكي للدمج المبدئي.

وقال جيم كانون، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "فلير سيستمز"، في هذا السياق: "نفتخر باختيارنا من قبل الجيش الأمريكي لبرنامج جهاز الاستشعار ’سولدجر بورن سينسور‘ كبرنامج معتمد في الميزانية. ويشكّل هذا العقد إنجازاً مهمّاً مع النشر التشغيلي الواسع النطاق لتقنيّة المركبات الجويّة غير المأهولة "يو إيه في" متناهية الصغر في الجيش الأقوى في العالم". وأضاف: "ويشكّل هذا العقد ربحاً كبيراً للقسم الجديد لأعمال الأنظمة غير المأهولة والحلول المدمجة التابع لشركة ’فلير‘، ويبرهن عن الطلب القويّ والملحّ لتقنيّة المركبات الجويّة غير المأهولة ’يو إيه في‘ متناهية الصغر التي تقدمها ’فلير‘. وتشكّل حلولنا من المركبات غير المأهولة لحماية المحاربين الأمريكيّين هدفاً رئيسيّاً لشركة ’فلير‘".

ويقوم هذا العقد بتوسيع استعمال أنظمة الاستطلاع الشخصيّة "بلاك هورنيت" لبرامج المراقبة والاستطلاع الخاصّة بالجيش. وقامت "فلير" بتأمين أكثر من 8 آلاف مركبة جويّة غير مأهولة "يو إيه في" متناهية الصغر من "بلاك هورنيت".

وبفضل الطلب المتزايد على دعم الأنظمة الجويّة غير المأهولة في الولايات المتحدة الأمريكيّة، تقوم "فلير" بتوسيع خدمة الأنظمة الجويّة غير المأهولة ومركز التصليحات في سومرست في كنتاكي. وسيبدأ التوصيل في أوائل عام 2019. للاطلاع على المزيد من المعلومات حول أنظمة الاستطلاع الشخصيّة "بلاك هورنيت" من "فلير"، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: www.flir.com/blackhornet.

لمحة عن شركة "فلير سيستمز"

تُعتبر "فلير سيستمز"، التي تأسّست عام 1978 وتتخذ من ويلسونفيل بولاية أوريغون مقرّاً رئيسيّاً لها، شركةً رائدة عالمياً في تصنيع أنظمة الاستشعار التي تعزز الإدراك وتزيد الوعي، وتساعد في إنقاذ الأرواح، وتحسين الإنتاجية، وحماية البيئة. وتسعى "فلير" عبر نحو 3,500 موظف، إلى تحقيق رؤيتها المُتمثّلة في أن تصبح "الحاسة السادسة في العالم" عبر الاستفادة من التصوير الحراري والتقنيات المماثلة لتوفير حلول مبتكرة وذكية للأمن والمراقبة، ورصد البيئة والظروف، والاستجمام في الهواء الطلق، ورؤية الآلات، والملاحة، والكشف المسبق عن التهديدات. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.flir.com، ومتابعتنا عبر موقع "تويتر" على: @flir.

بيانات تطلعية

تعدّ البيانات التي تعبّر عن آراء جيم كانون وغيرها من البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي والمتعلّقة بالعقد والطلب المذكورين أعلاه، بيانات تطلّعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995. وتستند هذه البيانات إلى التوقعات والتقديرات والتنبؤات الحالية حول أعمال "فلير" القائمة جزئياً على الافتراضات التي قدمتها الإدارة. ولا تشكل هذه البيانات ضمانات للأداء المستقبلي وهي تتضمن مخاطر وشكوك يصعب التنبؤ بها. وبالتالي، قد تختلف النتائج الفعلية بشكل كبير عمّا يتم التعبير عنه أو التنبؤ به في مثل هذه البيانات التطلعية نظراً لعدة عوامل تشمل القدرة على تصنيع وتوفير الأنظمة المشار إليها في هذا البيان، والتغيرات في تسعير منتجات "فلير"، والطلبات المتغيرة على منتجات "فلير"، ومزيج المنتجات، وتأثير المنتجات والأسعار التنافسية، والقيود المفروضة على الإمدادات من المكونات الأساسية، وزيادة أو نقص الطاقة الإنتاجية، وقدرة "فلير" على تصنيع المنتجات وشحنها في الوقت المناسب، وامتثال "فلير" المستمر لقوانين وتشريعات الرقابة على الصادرات الأمريكية، والمخاطر الأخرى التي يتمّ مناقشتها من وقتٍ لآخر في ملفات وتقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات الخاصة بشركة "فلير". بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتأثر هذه البيانات بالظروف العامة للقطاع والسوق ومعدلات النمو، والظروف الاقتصادية المحلية والدولية العامة. وتعتبر هذه البيانات التطلعية صحيحة في تاريخ صدورها فحسب، ولا تتحمل "فلير" مسؤولية تحديث أي بيانات تطلعية تكشف عن الأحداث أو الظروف بعد تاريخ هذا الإصدار، أو بشأن التغييرات التي تطرأ على هذه الوثيقة من قبل وكالات الأنباء أو مزودي خدمة الإنترنت.

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