محكمة أميركية تحاكم "داعشياً" أوقف في سوريا

وجهت محكمة في تكساس تهمة التعاون مع منظمة إرهابي إلى أميركي يبلغ من العمر 34 عاماً، أوقف في سوريا حيث كان قد انضم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن قوات سوريا الديموقراطية أوقفت في سوريا وارن كريستوفر كلارك من بلدة شوغار لاند بالقرب من مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية. وقوات سوريا الديموقراطية تحالف عربي كردي مدعوم من التحالف الدولي ضد الإرهابيين الذي تقوده واشنطن.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسليمه هذا الأسبوع إلى القوات الأميركية المنتشرة في سوريا وأعيد الخميس إلى هيوستن قبل أن يمثل أمام قضاء هذه المدينة. وقد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى عشرين عاماً.

ونقل البيان المدعي راين باتريك قوله إن "ذراع القضاء الأميركي طويلة".

من جهته، صرح أحد ممثلي مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بيري تيرنر أن الشرطة الفدرالية الأميركية "ستواصل البحث بفاعلية عن الأفراد الذين يحاولون الانضمام إلى صفوف المقاتلين الأجانب (في تنظيم داعش) أو تقديم مساعدة إنسانية لمنظمات إرهابية أخرى".

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "ان بي سي" قبل نقله إلى الولايات المتحدة، قال الأميركي إنه توجه إلى سوريا في 2015 لإعطاء دروس في اللغة الانكليزية لمقاتلي التنظيم الإرهابي، ولم يقاتل يوماً.

وأوضح الشاب الأميركي الأسود الذي يسمي نفسه أبو محمد الأميركي "أردت الذهاب لأرى ما هو هذا التنظيم فعلياً وماذا يفعلون".

واعتقلت قوات سوريا الديموقراطية مئات المقاتلين الأجانب الذين جاؤوا من جميع أنحاء العالم للقتال في صفوف تنظيم "داعش".

وما زال يتوجب تسوية أوضاعهم قبل رحيل الجنود الأميركيين البالغ عددهم حوالى ألفي عسكري في شمال سوريا، الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي.