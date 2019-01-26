مسلمو الفلبين يحصلون على الحكم الذاتي

أيدت منطقة يغلب عليها المسلمون في جنوب الفلبين وبأغلبية كبيرة منحها الحكم الذاتي وذلك في استفتاء جرى الأسبوع الماضي مما عزز آمال إحلال السلام في واحدة من أكثر مناطق الصراع احتداماً في آسيا.

وقالت مفوضية الانتخابات في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة إن خطة إقامة منطقة إدارية تحظى بالحكم الذاتي في المناطق ذات الأغلبية المسلمة في مينداناو حظت على موافقة 85 بالمائة من الأصوات مما يمهد الطريق لمرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات تجرى بعدها انتخابات تشريعية على أن يختار النواب المنتخبون بعد ذلك سلطة تنفيذية.

ويعد الاستفتاء الذي جرى يوم الاثنين تتويجاً لعملية سلام استهدفت إنهاء عقود من الصراع بين الانفصاليين والحكومات المتعاقبة وتسببت في عرقلة التنمية في المنطقة التي أضحت إحدى أفقر مناطق آسيا.

وجاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الخطة بتأييد نحو 1.74 مليون صوت وهو ما اتسق مع التوقعات لإنشاء منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تحت مسمى بانجسامورو أو "شعب مورو" مما سيمنحها صلاحيات أوسع لجمع واستثمار المزيد من الأموال في مجالات البنية الأساسية والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية لنحو خمسة ملايين نسمة يقطنون المنطقة.

وستواصل الحكومة المركزية الإشراف على الدفاع والأمن والسياسة الخارجية والنقدية وستعين قريباً سلطة انتقالية تختارها جبهة مورو الإسلامية للتحرير.