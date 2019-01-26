مقتل 10 من مسلحي طالبان في اشتباكات مع قوات الأمن شمال أفغانستان

وكالات:

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم السبت، مقتل 10 على الأقل من مسلحي حركة طالبان، بينهم قناصان من جنسية أجنبية، خلال اشتباكات مع قوات الأمن في إقليم جوزجان شمال البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية بيانا عن فيلق شاهين 209 التابع للجيش جاء فيه أيضا

أن 13 من مسلحي الحركة أصيبوا كذلك خلال الاشتباكات التي وقعت في وقت متأخر من ليل الخميس الماضي في إحدى قرى بلدة أقشة التابعة للإقليم.ويقول مسئولون إن القناصين من الجنسية الباكستانية، لكن الفيلق أشارإلى أن المعلومات الاستخبارتية توصلت إلى مقتل أجنبيين لم تتأكد هويتيهما بعد، بحسب الوكالة.وأضاف الفيلق أن الاشتباكات اندلعت بين قوات الأمن والمسلحين بعد أن شن مجموعة منهم هجمات على مواقع أمنية في المنطقة، وأسفرت الاشتباكات عن إصابة اثنين من أفراد الأمن الأفغاني.ولم تعلق الجماعات المناهضة للحكومة الأفغانية، وعلى رأسها حركة طالبان، حتى الآن على هذه الأنباء.