مقتل 10 من مسلحي طالبان في اشتباكات مع قوات الأمن شمال أفغانستان

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم السبت، مقتل 10 على الأقل من مسلحي حركة طالبان، بينهم قناصان من جنسية أجنبية، خلال اشتباكات مع قوات الأمن في إقليم جوزجان شمال البلاد.
ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية بيانا عن فيلق شاهين 209 التابع للجيش جاء فيه أيضا
ويقول مسئولون إن القناصين من الجنسية الباكستانية، لكن الفيلق أشار
وأضاف الفيلق أن الاشتباكات اندلعت بين قوات الأمن والمسلحين بعد أن شن مجموعة منهم هجمات على مواقع أمنية في المنطقة، وأسفرت الاشتباكات عن إصابة اثنين من أفراد الأمن الأفغاني.
ولم تعلق الجماعات المناهضة للحكومة الأفغانية، وعلى رأسها حركة طالبان، حتى الآن على هذه الأنباء.
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