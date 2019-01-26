روسيا وأمريكا يتفقان على توسيع نطاق الحوار بين البلدين بشأن الملف الكوري

أعلنت الخارجية الروسية، في بيانٍ لها، اليوم السبت، عن اتفاق نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف والمبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون على توسيع نطاق الحوار بين البلدين حول قضايا شبه الجزيرة الكورية.
وذكر البيان، الذي أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية:- أن الجانبين ناقشا التطورات الأخيرة حول شبه الجزيرة الكورية والجهود المبذولة من جانب جميع الدول المعنية لتسوية مشكلات هذه المنطقة.
وأكد الجانبين على توسيع نطاق المحادثات
وكان مورجولوف قد أعلن، في وقت سابق، عن دعوته بيجون لزيارة موسكو، بينما قد يزور نائبه مارك لامبرت روسيا في شهر فبراير أو مارس القادم.
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