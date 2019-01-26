سفارة الهند بالقاهرة تحتفل بالعيد السبعين لإعلان الجمهورية

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راهول كولشريش السفير الهندي بالقاهرةوكالات:
رفع سفير الهند لدى مصر راهول كولشريشت، صباح اليوم السبت، علم بلاده فى مقر إقامته بالقاهرة فى تقليد سنوى إيذانا ببدء فعاليات الاحتفال بالعيد السبعين لإعلان جمهورية الهند.
ووسط حضور أبناء الجالية الهندية بالقاهرة الذين حرصوا
ورحب السفير، فى الكلمة التى ألقاها بهذه
كما قدم كورال الأطفال من أعمار مختلفة، عددا من الأناشيد الوطنية التى قوبلت بتصفيق حاد من جانب الحضور.
شارك فى الاحتفال أعضاء من جمعية الصداقة المصرية الهندية ونخبة من الصحفيين والإعلاميين والمثقفين.
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