سفارة الهند بالقاهرة تحتفل بالعيد السبعين لإعلان الجمهورية

راهول كولشريش السفير الهندي بالقاهرة

وكالات:

رفع سفير الهند لدى مصر راهول كولشريشت، صباح اليوم السبت، علم بلاده فى مقر إقامته بالقاهرة فى تقليد سنوى إيذانا ببدء فعاليات الاحتفال بالعيد السبعين لإعلان جمهورية الهند.

ووسط حضور أبناء الجالية الهندية بالقاهرة الذين حرصوا

على ارتداء الأزياء التقليدية بألوانها المبهرة، بدأت الاحتفالية بعزف الأغانى والأناشيد الهندية ثم رفع السفير العلم، كما تم عزف النشيد الوطنى.ورحب السفير، فى الكلمة التى ألقاها بهذهالمناسبة، بالحضور من أبناء الجالية والأطفال الذين رفعوا الأعلام الهندية، مستعرضا تاريخ استقلال الهند وإعلان الجمهورية.كما قدم كورال الأطفال من أعمار مختلفة، عددا من الأناشيد الوطنية التى قوبلت بتصفيق حاد من جانب الحضور.شارك فى الاحتفال أعضاء من جمعية الصداقة المصرية الهندية ونخبة من الصحفيين والإعلاميين والمثقفين.