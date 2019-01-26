مقتل وإصابة 421 يمنيًا في خروقات لميليشيات الحوثي بالحديدة منذ سريان الهدنة

وكالات:

أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، اليوم السبت، بارتكاب ميليشيا الحوثي الانقلابية 745 خرقًا في محافظة الحديدة منذ سريان الهدنة في 18 ديسمبر الماضي وحتى أمس.

وأشارت سبأ إلى أن تقارير الرصد أوضحت أن ميليشيا الحوثي ارتكبت 745 خرقًا في محافظة الحديدة أسفرت عن مقتل 51 مواطنًا وإصابة

370 آخرين بعضهم خطيرة.وأكد مصدر عسكري يمني أن الخروقات الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة وتستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع الجيش، مشيرا إلى أن المليشيا الحوثية استهدفت في وقت سابق البعثة الدولية لتنفيذ اتفاق ستوكهولوم والمسؤولةعن إعادة الانتشار.وأوضح المصدر أن الميليشيا تعمل بشكل مستمر على تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زرع الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية في المداخل والمواقع الرئيسية؛ بغية إفشال اتفاق استوكهولم، داعيا مكتب المبعوث الأممي باليمن إلى اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل الضغط على الميليشيات الانقلابية للتوقف فورًا عن هذه الانتهاكات والخروقات والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بخصوص مدينة وموانئ الحديدة.