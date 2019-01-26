‎الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعدة ويقتل 15 حوثيًا

الجيش اليمنيوكالات
حررت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، مواقع جديدة في صعدة بعد معارك عنيفة مع ميلشيا الحوثي الانقلابية، أسفرت عن مقتل 15 حوثيا وإصابة العشرات.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ عن قائد اللواء الخامس حرس
وأوضح القباطي أن المواجهات أسفرت عن مقتل 15 حوثيا، وجرح العشرات منهم، فيما لاذ البقية بالفرار باتجاه مناطق مجاورة لمديرية باقم.. منوها بدور التحالف العربي في مساندة قوات الجيش اليمني في مختلف المواقع والجبهات.
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