‎الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعدة ويقتل 15 حوثيًا

وكالات

حررت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، مواقع جديدة في صعدة بعد معارك عنيفة مع ميلشيا الحوثي الانقلابية، أسفرت عن مقتل 15 حوثيا وإصابة العشرات.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ عن قائد اللواء الخامس حرس

حدود العميد سامى القباطي قوله إن قوات اللواء، بمشاركة وحدات عسكرية من محور أزال، تمكنت من تحرير التباب السود المطلة على الخط الدولي الرابط بينباقم ومدينة صعدة، وقطع خط إمداد الميليشيا عن مركز مديرية باقم.وأوضح القباطي أن المواجهات أسفرت عن مقتل 15 حوثيا، وجرح العشرات منهم، فيما لاذ البقية بالفرار باتجاه مناطق مجاورة لمديرية باقم.. منوها بدور التحالف العربي في مساندة قوات الجيش اليمني في مختلف المواقع والجبهات.