كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا تعترف بـ"جوايدو" رئيسا لفنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم السبت، بشكل رسمي فى كلمة بالبرلمان عن فنزويلا، أنّ إسبانيا تعترف بزعيم البرلمان خوان جوايدو رئيسًا لفنزويلا، وفقًا لمصادر مسؤولة لوكالة إفي الإسبانية.

وأشارت نفس المصادر إلى أن زعماء أوروبيين آخرين سينضمون إلى إسبانيا للاعتراف بجوايدو،الذى أعلن من نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا الأربعاء الماضى، ثم حظى بدعم أمريكا وبريطانيا وعدة دول بأمريكا الجنوبية المعارضين لحكم الاشتراكى نيكولاس مادورو.

واقترحت الحكومة الإسبانية يوم الجمعة على الاتحاد الأوروبي تحديد موعد نهائي لنظام نيكولاس مادورو للدعوة إلى إجراء انتخابات حرة في فنزويلا، وإذا ما رفض هذا الشرط، فسيقومون بالاعتراف بجوايدو كرئيس مؤقت للبلاد.