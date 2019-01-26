كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكثر من 20 مدينة أمريكية تحطم الرقم القياسى من الجليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستؤثر موجتان من البرد الأسبوع المقبل على شرق وشمال وسط الولايات المتحدة، حيث ستصل درجات الحرارة المنخفضة يومى الأربعاء والخميس إلى مستويات قياسية في 20 مدينة، حسب تقرير شبكة "فوكس 4" اليوم السبت.

ومن المتوقع أن تخفض الموجة الأولى درجات الحرارة إلى 20 درجة تحت الصفر، أمّا الثانية، التي ستصل إلى ولاية فلوريدا فقد تحطّم سجلات البرد المسجلة في البلاد، وسيواجه أكثر من 68 مليون شخص، أي ما يقرب من ربع السكان الأمريكيين ، ظروف الطقس القاسية خلال هذه في الأيام القادمة.

ونشرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية تغريدة عبر موقع تويتر، لحثّ السكان على التأكد من أن سياراتهم ومنازلهم وعائلاتهم مستعدون لهذا السيناريو، كما أصدرت السلطات تحذيرات من شدة الرياح الباردة لمنطقة الغرب الأوسط.

وحذّرت الأرصاد من أن شدة من هذه الموجات الباردة قد تفوق الدوامة القطبية فى منطقة أمريكا الشمالية فى 2014، وهى ظاهرة من سوء الأحوال الجوية التي أثرت على كندا، ووسط وشرق الولايات المتحدة والجزء الشمالي الشرقي من المكسيك، وانخفضت درجات الحرارة إلى 40 درجة تحت الصفر وسط الثلوج الكثيفة.