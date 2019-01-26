كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: ماكرون ينوي تغيير طاقمه الرئاسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكر تقرير إخباري اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم إجراء تغييرات بين صفوف طاقم الرئاسة داخل قصر الإليزيه بعد أكثر من شهرين على احتجاجات أصحاب السترات الصفراء، حسب ما أوردت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في عددها اليوم السبت.
واستندت الصحيفة في تقريرها إلى مسؤولين حكوميين، لم تسمهم.
كان مسؤول الشؤون الإعلامية للرئيس الفرنسي أعلن في وقت سابق الشهر الجاري الاستقالة من منصبه "لأسباب شخصية".
وقالت الصحيفة، إن مستشار ماكرون للشؤون الاستراتيجية منذ 2014، إسماعيل إيميلين، يعتزم أيضاً الاستقالة، وأوضحت أن الرئيس الفرنسي لا ينوي تغيير أمين عام الرئاسة الفرنسية اليكسي كويلر.
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