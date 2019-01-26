مصرع 9 وفقدان 300 شخصا فى انهيار سد بالبرازيل

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لقى ما لا يقل عن 9 أشخاص مصرعهم وفقد 300 أخرين بعد انهيار سد لشركة التعدين فالى فى البرازيل، وفقا لما ذكره رجال الإطفاء اليوم السبت.

ووفقاً لوكالة افى" الإسبانية، انهار أحد سدود فالي، في منجم حديد في ولاية برومادينهو، جنوب شرق البلاد، يوم الجمعة، وخلّف نهراً مع مخلفات المعادن ودفن الطين مرافق الشركة وعدداً من المنازل في المناطق الريفية.