كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنزويلا: لجنة حقوقية تدعو إلى حماية رئيس البرلمان المعارض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت لجنة حقوق الإنسان في منظمة الدول الأمريكية أمس الجمعة، فنزويلا إلى حماية رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه "رئيساً انتقالياً".

وأعلنت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان من واشنطن، في بيان أنها طلبت من المؤسسات الوطنية في فنزويلا حماية حقوق غوايدو "أبرز وجه في المعارضة"، وعائلته.

ويقود غوايدو، الذي دعا الفنزويليين للتحرك ضد السلطة القائمة، معارضة تعتبر الولاية الرئاسية الثانية للرئيس نيكولاس مادورو غير شرعية.

واعترفت به بسرعة كرئيس انتقالي للبلاد الولايات المتحدة، وكندا، ومعظم دول أمريكا اللاتينية.

وتؤكد اللجنة أنه في أجواء الأزمة الخطيرة التي تشهدها فنزويلا، يجد المعارض نفسه "في وضع بالغ الضعف" وربما يُصبح "هدف هجمات"، ودعت السلطات إلى ضمان أمنه وأمن عائلته.

وفي بيان نشر قبل ساعات، دعت اللجنة مادورو إلى "الكف عن قمع معارضيه".

وأدانت العنف الذي أودى بحياة متظاهرين خلال تجمعات في الأيام الماضية.

وأوضحت، أن 26 قتيلاً وعشرات الجرحى سقطوا منذ بداية الأزمة السياسية، بينما اعتقل 369 آخرين.

وأدانت "المداهمات غير القانونية" و"الاعتقالات التعسفية".