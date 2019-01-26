كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تحذر من إعادة النظر فى العلاقات مع أوروبا فى حالة فرض عقوبات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذّرت إيران، اليوم السبت، من أنه إذا فرضت فرنسا عقوبات إضافية على طهران، فستعيد الجمهورية الإسلامية النظر في علاقاتها مع أوروبا، ومواصلة تطوير صواريخها.

واتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، فرنسا بأنها قوة مزعزعة للاستقرار في المنطقة بعد أن هدّد وزير خارجيتها بفرض عقوبات جديدة على طهران.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، إنّ الجمهورية الإسلامية دعت دوماً إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن إيران تعتبر أنّ فرنسا تعتبر عاملا في زعزعة استقرار المنطقة.

وجاء ذلك بعد أن قال وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لو دريان، يوم الجمعة، إنّ باريس مستعدة لفرض عقوبات جديدة على طهران إذا عقدت محادثات حول البرنامج الصاروخى وتأثيره الإقليمي فشل في إحراز تقدم.

وقال لودريان: "لقد بدأنا حوارًا صعبًا مع إيرانظن وما لم يتم إحراز تقدم، فنحن مستعدون لتطبيق العقوبات بحزم، وهم يعلمون ذلك"، كما طالب إيران بتغيير سلوكها في المنطقة، وتحديدًا بخصوص وجودها العسكري في سوريا.

وردت وزارة الخارجية الإيرانية، قائلة إنّ برنامج الصواريخ الإيراني غير قابل للتفاوض، وحذرت من أن أية عقوبات جديدة من جانب الدول الأوروبية ستؤدي إلى مراجعة علاقاتنا معهم".

وجاء البيان من فرنسا بعد أيام من إعلان إسرائيل أنها نفذت سلسلة من الضربات الجوية ضد أهداف إيرانية في البلد الذي مزقته الحرب، وقال المرصد السورى، إنّ 21 شخصا قتلوا في الهجمات بما في ذلك 12 على الأقل من أعضاء الحرس الثوري الإيراني.