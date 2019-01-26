كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تطلق مناورات عسكرية لردع العدوان بعد الكشف عن نوايا إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت إيران تدريبات عسكرية واسعة النطاق، في عرض ينذر بالحرب بعد أن كشفت دولة الاحتلال الإسرائيلى عن حربها ضد وجود البلاد في سوريا، وفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية اليوم.

وشملت مناورات الجيش الإيراني على 12000 وحدة بالإضافة إلى دعم من القوات الجوية للبلاد بعد إطلاق مناورات "عقدار 97" التي تجري في أصفهان.

وكان الهدف من هذه التدريبات تقييم التغييرات الأخيرة في هيكل القوات البرية الإيرانية وكذلك تقييم القوة والقابلية للتنقل وخفة الحركة للقوات.

وقال قائد القوات البرية التابعة للجيش الإيراني كيومار هيداري، إنّ المناورات ستوجه رسالة إلى أعدائنا مفادها أن الجيش الإيراني أكثر قدرة من أي وقت مضى على مواجهة أي عدوان.

واستفادت التدريبات من وحدات مدرعة ومدفعية وقوات رد فعل سريع ومشاة ميكانيكية ووحدات قتالية محمولة جواً واتصالات ودروعاً وغيرها من التكتيكات الحديثة، وفقاً لمكتب العلاقات العامة للجيش.

ويزعم الجيش الإيراني أنه حقق نتائج قياسية، حيث قاموا باختبار القدرة على نقل قواتهم بسرعة عبر مساحات شاسعة من الأراضي.

وقال الجيش الإيراني: إن مظاهر القوة والتحرك السريع للقوات، وكذلك دعم المروحيات المحمولة جواً خلال جميع مراحل التمرين، هي سمات مهمة في هذه المرحلة من التدريبات على نطاق واسع من البلاد .

وحذّر المسؤولون مراراً، من أنّ إيران لن تتردد في تعزيز قدراتها العسكرية- بما في ذلك قوتها الصاروخية.

ويقال إن هذه القدرات العسكرية مخصصة بالكامل لأغراض الدفاع، ولن تخضع للتفاوض مطلقاً.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ هدف إيران هو ردع المنافسين الرئيسيين في الولايات المتحدة والمملكة وإسرائيل من خلال تدريب قواتها في عروض عامة.