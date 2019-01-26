كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات العراقية تحبط محاولة تفجير وسط بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بأن القوات العراقية تمكنت من إحباط محاولة تفجير في منطقة عرصات الهندية وسط بغداد.

وقال المصدر، إن "قوة أمنية قامت، صباح اليوم، بتفكيك عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في مدخل منطقة عرصات الهندية وسط بغداد، من دون سقوط إصابات بشرية أو الحاق أضرار مادية". وفقا لـ " السومرية نيوز".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، أنه "تم تطويق مكان الحادث، وفتح تحقيق في ملابساته".

يشار إلى أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.