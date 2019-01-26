كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاقتصاد الأمريكى يخسر 6 مليار دولار خلال إغلاق الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
خسر الاقتصاد الأمريكى ما لا يقل عن 6 مليارات دولار خلال إغلاق الحكومة الفيدرالية بسبب فقدان الإنتاجية من العمال المحبطين والنشاط الاقتصادي، حسبما أفادت ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف، وفقاً لوكالة رويترز اليوم.
ووافق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الجمعة على إنهاء الاغلاق الجزئي لمدة 35 يوماً، وهو الأطول في التاريخ دون الحصول على 5.7 مليار دولار كان قد رفعها ضد الكونجرس مقابل جدار حدودي.
وقالت ستاندرد اند بورز في بيان صحفي "إنّه على الرغم من انتهاء هذا الاغلاق فإن ضعف الاتفاق فى الكونجرس سيؤثر على ثقة الشركات والمشاعر في السوق المالية."
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