كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف يتحدث عن ضرورة العمل على عودة سوريا للجامعة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه تحدث مع الأصدقاء التونسيين عن ضرورة العمل على عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي: "مثلنا تحدثت في الجزائر والمغرب فإنني تحدثت مع الأصدقاء التونسيين عن ضرورة العمل لعودة سوريا إلى الجامعة العربية".

وذكر الوزير الروسي أنه بحث مع وزير الخارجية التونسي، الملف الليبي والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أنه بحث أيضا العلاقات الثنائية والتعاون التجاري بين تونس وروسيا وكيفية تطويره.

ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، إلى تونس آخر محطة في جولته بشمال إفريقيا، حيث بحث مع المسؤولين التونسيين العلاقات الثنائية وعددا من قضايا المنطقة.

وبدأ وزير الخارجية الروسي، يوم الأربعاء الماضي، جولة في دول شمال أفريقيا، تشمل الجزائر والمغرب وتونس، لبحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون، وتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية، مثل الوضع في ليبيا والأزمة السورية.