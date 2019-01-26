كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية التونسي: سعيد باستقبال لافروف والزيارة تأتي في إطار التشاور السياسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، عن سعادته باستقبال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مشيرا إلى أن زيارة الأخير تأتي في إطار التشاور السياسي بين البلدين.

وذكر الوزير التونسي أن الميزان التجاري بين تونس وروسيا به خلل كبير، لافتا إلى أنهما ناقشا التحديات الاقتصادية والأمنية.

ووصل وزير الخارجية الروسي، اليوم السبت، إلى تونس آخر محطة في جولته بشمال إفريقيا، حيث بحث مع المسؤولين التونسيين العلاقات الثنائية وعددا من قضايا المنطقة.

وبدأ وزير الخارجية الروسي، يوم الأربعاء الماضي، جولة في دول شمال أفريقيا، تشمل الجزائر والمغرب وتونس، لبحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون، وتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية، مثل الوضع في ليبيا والأزمة السورية.