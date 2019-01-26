تمكن رجال الإنقاذ في إسبانيا من العثور على جثة الطفل الذي كان قد سقط في حفرة عميقة بجنوب إسبانيا، في 12 يناير الجاري.
وظل رجال الإنقاذ يحفرون ليلا ونهارا على مدار 14 يوما للوصول إلى الطفل داخل البئر، التي يبلغ عمقها 100 متر وعرضها 25 سنتيمترا فقط.
وسقط الطفل، ويدعى “جولين” في البئر أثناء تنزه أسرته في أرض خاصة في توتالان في مالقا.
ونقلت شاحنات معدات للحفر وأنابيب ضخمة للموقع، الأسبوع الماضي، فيما تم حفر نفقين للوصول للمنطقة التي يعتقد أن الطفل عالق بها، على أمل إرسال “كبسولة” تحمل منقذين لإخراج جولين.
وبلغت تكلفة محاولة الإنقاذ 500 ألف جنيه إسترليني، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 14 يوما.. السلطات الإسبانية تعثر على جثة “طفل الحفرة” وعملية البحث كلفت 500 ألف جنيه إسترليني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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