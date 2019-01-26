فاجعة خنق أم لرضيعتها..المتهمة أمام قاضي التحقيق فبراير المقبل

أسبوع بعد توقيفها، من المقرر أن يشرع قاضي التحقيق لدى استئنافية مكناس، بتاريخ 19 فبراير المقبل، في عقد جلسات التحقيق التفصيلي للأم المتهمة بقتل رضيعتها.

وفي سياق متصل، أمر قاضي التحقيق، يوم الثلاثاء الماضي، 3 أيام بعد فاجعة حي “أكدال”، بإيداع الأم المتهمة بخنق طفلتها ذات 9 أشهر، جناح النساء بسجن مكناس، في انتظار الشروع في إجراء الاستنطاق التفصيلي.

جدير بالذكر أن مصالح الشرطة القضائية، التابعة لولاية أمن مكناس، أوقفت، مطلع الأسبوع المنصرم، امرأة في عقدها الثالث، يشتبه في خنق ابنتها في بيتها الكائن بحي “القصبة – أكدال”، في وقت يروج أن الأم تعاني اضطرابات نفسية.