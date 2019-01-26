جريمة بشعة تهز مدينة الكارة..شاب يقتل جدته بدم بارد!

في جريمة بشعة، أقدم شاب لا يتعدى عمره 17 سنة، ليلة أمس الجمعة، بحي التقدم بمدينة الكارة (إقليم برشيد)، على طعن جدته ببيت الأسرة.

وكان الشاب في حالة هستيرية بسبب تعاطيه للأقراص المهلوسة، حيث طلب من جدته بعض المال، وحين رفضت الاستجابة لطلباته المتكررة، إستل سكينا ووجه إليها طعنات أردتها قتيلة، وفر هاربا إلى مكان مجهول.

بعد اتصال الجيران بالأمن، حضرت عناصر الدرك، وممثلي السلطة، حيث تم نقل الجدة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي ببرشيد، إلا أنها فارقت الحياة في الطريق.

وبناء على تعليمات النيابة العامة، فتحت الضابطة القضائية تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابساته.