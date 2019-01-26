شقيقة اللاعب سالا توجه رسالة للسلطات: واصلوا البحث عنه إنه على قيد الحياة

وجهت شقيقة اللاعب الأرجنتيني، إيميليانو سالا، رسالة إلى الشرطة البريطانية من أجل مواصلة بحثها عن أخيها، الذي اختفت الطائرة التي كانت تقله من مدينة نانت صوب كارديف، للالتحاق بالفريق الممارس بـ” البريمير ليغ”.

وكتبت شقيقة سالا، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي: ” المرجو منكم مساعدتنا في طلب متابعة البحث عن أخي، أنا أعلم أنه على قيد الحياة، أتوسل إليكم، أرجو المساعدة”.

وكانت شرطة جزيرة غورنسي البريطانية قد أعلنت قبل 48 ساعة انتهاء عمليات البحث التي بدأتها منذ مساء الإثنين عن الطائرة المفقودة التي كانت تقل المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا، المنتقل حديثا من نانت الفرنسي الى كارديف سيتي.

وكتبت الشرطة في بيان بحسابها على تويتر “لقد راجعنا جميع المعلومات المتاحة، واتخذنا القرار الصعب بإنهاء عمليات البحث”، مشيرة إلى أن “فرص البقاء على قيد الحياة في هذه المرحلة ضئيلة جدا”.