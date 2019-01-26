سولسكاير: مواجهة آرسنال من أصعب المباريات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقب مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، بعد تأهل فريقه للدور ثمن النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد فوزه على آرسنال بثلاثية مقابل هدف للأخير.

واعتبر سولسكاير أن "مواجهة آرسنال من أصعب المباريات التي يمكن أن يخوضها أي فريق".

وقال سولسكاير في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC بعد المباراة "من الرائع أن تمر إلى الدور القادم في الكأس، إنها واحدة من أصعب المباريات التي من الممكن أن تلعبها".

وأضاف "لقد أصبت بصداع بسبب اختيار التشكيلة منذ أن جئت إلى هنا، لأن الفريق به العديد من اللاعبين الجيدين، الأمر متروك لنا لاختيار اللاعبين والتكتيكات المناسبة، نحن بحاجة إلى إراحة عدد منهم فهناك مباريات كبيرة قادمة".

وتابع "ظهرنا وكأننا فريق جيد، أكثر تنظيمًا، عملنا بجد في الدفاع والهجوم المضاد، الهجوم المضاد أمر كلاسيكي لمانشستر يونايتد، فواين روني وكريستيانو رونالدو وبارك جي سونغ سجلوا من قبل الكثير في مرمى آرسنال".

وأكمل "لقد اتخذنا خطوة كبيرة إلى الأمام، كان هناك تحسنا هائلا مقارنة بمباراة توتنهام، من السهل أن نتحمس ونتحدث عن المستقبل، لكننا بحاجة إلى مواصلة العمل والتفكير في المباراة القادمة فقط".

واختتم "كان علينا أن نلعب في العمق، موقفنا خلال المباراة كان مهمًا جدًا، في النهاية شعرنا بالراحة ولكن ذلك لم يكن طوال الـ90 دقيقة".