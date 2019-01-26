البرازيلي مالكوم يتسبب بقلق برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة فريق برشلونة الإسباني تشعر بالقلق بسبب حالة البرازيلي، مالكوم، الذي انضم لصفوفه في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من بوردو الفرنسي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الفرصة الواضحة التي أهدرها البرازيلي في مباراة إشبيلية في كأس ملك إسبانيا، زادت الطين بلة.

وأوضحت الصحيفة أن هناك قلقًا داخل برشلونة بسبب اللحظات السيئة التي يعيشها البرازيلي، خاصة وأنه أهدر فرصة سابقة أمام ليفانتي أيضًا، علمًا بأنه سجل مرتين مع الفريق في 12 مباراة خاضها.

وتدرك الإدارة أنه من الصعب أن يشارك مالكوم في مباراة العودة الأربعاء المقبل أمام إشبيلية، وتعتقد أن وضعه في الفريق لن يتحسن، لا سيما في بطولتي الدوري ودوري الأبطال.

ويرى برشلونة أن خروج البرازيلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، أمر عسير، وذلك بسبب وضعه غير المستقر، كما أن النادي لا يريد بيعه بأقل من 41 مليون يورو.