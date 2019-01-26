غزة: بدء صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المقرر أن تبدأ مكاتب البريد في قطاع غزة اليوم السبت في صرف المنحة القطرية والتي تبلغ 100 دولار، وذلك لـ44 ألف أسرة فقيرة.

وبعد صرف المنحة للمستفيدين اليوم، سيتم، يوم غد الأحد، صرف ذات المنحة لـ50 ألف أسرة فقيرة بكشف جديد.

وكان قد أعلن السفير القطري، محمد العمادي، يوم أمس الجمعة، أنه تم التوافق على أن تصرف أموال المنحة القطرية على المشاريع الإنسانية لمساعدة الأسر الفقيرة أو تطوير البنية التحتية، بعد إعلان حركة حماس، الخميس، رفضها تسلّمها بالشروط الإسرائيلية، ومحاولة الاحتلال استخدامها كأداة للابتزاز.

وقال العمادي خلال مؤتمر صحفي إن منحة بلاده جاءت كمساعدات إنسانية لسكان غزة بما ينعكس إيجابًا على المحيط والمنطقة بالكامل بتحسين الكهرباء؛ وتشغيل محطات الصرف الصحي بالوقود القطري؛ وتوصيل المساعدات لعشرات آلاف الأسر الفقيرة وغيرها من المشاريع الإنسانية الضرورية.

وذكر أنه سيتم توقيع أول اتفاق مع الأمم المتحدة يوم الاثنين المقبل بقيمة 20 مليون دولار للتشغيل المؤقت من 4 إلى 6 أشهر.

وأشار العمادي إلى أن "التأويلات على المنحة القطرية كانت من أجل كسر الشعب الفلسطيني والتشكيك في مصداقيته وفي فصائل المقاومة.. وهذا غير صحيح".

ولفت إلى أن تلك المنحة جاءت كمساعدة عاجلة من أمير قطر لسكان غزة في ظل ظروفهم الصعبة ووفق قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن.

وقال العمادي: "هناك أطراف تسعى لاستغلال المنحة القطرية من أجل الدعاية الانتخابية وتحصيل مواقف سياسية".

وكانت قد حوّلت قطر دفعتين من المنحة في شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2018، واستفاد منها الموظفون والأسر الفقيرة والخريجون والعُمال، لكن الاحتلال الإسرائيلي ماطل في إدخال الدفعة الثالثة المستحقة هذا الشهر بذريعة عدم استقرار الوضع الأمني.

وجاءت المنحة ضمن تفاهمات رفع الحصار عن قطاع غزة وفق اتفاق 2014، وتوصلت إليها الأمم المتحدة ومصر وقطر بين فصائل المقاومة في غزة وإسرائيل.