انت الان تتابع تفاصيل خبر مباحثات الدوحة تقترب من الوصول لاتفاق بين "طالبان" وواشنطن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 26 يناير 2019 12:51 مساءً - وصل كل من واشنطن وحركة طالبان إلى تفاهم كبير قد ينتهي باتفاق حول تخلّي طالبان عن الأعمال المسلحة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مصدر في حركة طالبان لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، مبيّناً أن "المفاوضات مع الولايات المتحدة، التي بدأت في الدوحة الاثنين الماضي، تستمر اليوم (السبت)".

وأضاف المصدر: "نناقش مع واشنطن وقفاً لإطلاق النار، وتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان"، لافتاً الانتباه إلى أنه "في حال تحديد جدول الانسحاب من أفغانستان ستعلن الحركة وقف إطلاق النار".

وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن "المبعوث الأمريكي طالب حركة طالبان بالتفاوض مع الحكومة الأفغانية بعد إعلان جدول الانسحاب الأمريكي"، مؤكّدة أن "الاتفاق وشيك بين طالبان وواشنطن، وأن الطرفين يضعان اللمسات الأخيرة على الصفقة".

وأوضحت أن الصفقة تتضمّن إعلان حركة طالبان "تخليها عن الجماعات الإرهابية العالمية"، وتتضمّن أيضاً تعهّد الحركة "بعدم استخدام أفغانستان منطلقاً للهجمات على الولايات المتحدة".

والاثنين الماضي، قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان، إن الحركة التقت مع المبعوث الأمريكي الخاص، زلماي خليل زاد، في قطر، وذلك بعد أيام من تهديدها بالانسحاب من محادثات السلام الأفغانية.

جاء ذلك بعد أيام من إعلان طالبان أنها ستوقف كل المحادثات والمفاوضات مع الولايات المتحدة إذا رفضت أمريكا مناقشة انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.