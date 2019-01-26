شكرا لقرائتكم خبر عن الحزام الأمني في عدن يضبط كميات من الاسلحة المهربة والان مع التفاصيل

ضبطت قوات الحزام الامني في قطاع صلاح الدين (الغربي) الجمعة، كميات كبيرة من الاسلحة كانت في طريقها الى العاصمة عدن .

وقال قائد قطاع صلاح الدين (الغربي) حسين قطان، أن افراد نقطة المنصة وأثناء اجراءات التفتيش الدقيق للسيارات الداخلة الى عدن عثروا على متن سيارتين مدنيتين نوع هونداي (سنتافي) على اكثر من خمسين قطعة سلاح آلي (كلاشنكوف) .

وكشف قطان أن عدد المقبوض عليهم 4 اشخاص وأن التحقيقات الاولية افادت بانهم كانو قادمين من محافظة تعز عبر الطريق الصحراوي مشيرا الى أن كان على متن كل سيارة 25 قطعة سلاح .

وأكد القائد قطان أنه تم تحريز الاسلحة المضبوطة فيما تم احتجاز السائقين لاستكمال التحقيق الاولي حتى يتم نقلهما الى عمليات الحزام الامني تمهيدا لاحالتهما للنيابة العامة .

ونوه القائد قطان أن قوات الحزام الامني بقطاع صلاح الدين ستضل الحاجز المنيع في وجه عصابات التهريب بمختلف اشكالها كانت عصابات تهريب اسلحة او مخدرات وكذلك البضائع الغير مجمركة .

وشكر القائد قطان افراد النقاط الامنية في القطاع الذين يبذلوا الكثير من الجهود وماحققوه من انجازات متواصلة خلال الفترة الماضية كما شكر قيادة قوات التحالف العربي وعلى راسهم الامارات العربية المتحدة وأدارة أمن محافظة ممثلة باللواء شلال علي شائع وقيادة قوات الحزام الامني في المحافظة ممثلة بالقائد وضاح عمر .

الجدير بالذكر أن نقطة المنصه (مشهور ) تمكنت خلال الفترة الماضية من كشف الكثير من عمليات تهريب السلاح والذخائر والقذائف.