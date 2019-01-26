شكرا لقرائتكم خبر عن اندحار للمليشيا في مقبنة تعز بعد هجوم كبير للشرعية والان مع التفاصيل

أفادت مصادر محلية في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، اليوم السبت، بأن المليشيا اندحرت في مقبنة بعد هجوم كبير للشرعية.

وذكرت مصادر أن "قوات الجيش الوطني، شنت مساء امس الجمعة، هجوما كبيرا على مواقع المليشيات الحوثية في النبيع والثمبية والمجعممة والمريفة التابعة لمديرية مقبنة غربي المحافظة".

وتابعت "يأتي هذا وسط اندحار كبير للمليشيات وتكبدها خسائر مادية وبشرية كبيرة".

وقبل يومين لقي 5 من مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب 11 آخرين، واسر اثنين خلال محاولتهم الهجوم على مواقع الجيش الوطني في جبهة مقبنة غرب تعز .

وتمكن أبطال الجيش الوطني في اللواء 145 ، من التصدي لهجوم شنته الميليشيا على مواقعهم في جبل صبري وجبال العويد بعد اشتباكات استمرت ساعات، أسفرت عن مقتل 5 وإصابة 11 من الحوثيين .

وخلال المعركة فرض الجيش الوطني حصارا على مجموعة من المتسللين في جبال العويد وتم أسر قائد الهجوم القيادي المتحوث "أبو العز" وكذلك القيادي " محمد عبدالله " الذي عينه الحوثيين مديرا لأمن مديرية جبل حبشي ويعد أحد قادة الهجوم .

الى ذلك لاتزال الاشتباكات مستمرة في العقام والعارضة وجواعة، حيث تحاول المليشيات الانقلابية فك الحصار عن مجموعة من عناصرها في جبال العويد، في جبهة مقبنة غرب المدينة.

كما يخوض ابطال الجيش مواجهات عنيفة، جراء هجوم للمليشيا على مواقعهم في قهبان وجبل الشيخ سعيد بجبهة مقبنة، غرب المحافظة .

وفي التاسع عشر من يناير ، دارت مواجهات عنيفة، بين قوات الجيش الوطني، ومليشيات الحوثي الإنقلابية، في الخط الأمامي لجبهة الضباب .

حيث تجددت المواجهات، اثر هجوم شنته المليشيا على مواقع أبطال الجيش في حذران والصياحي، ومحيط قرية تبيشعة، غرب جبل المنعم، غربي المدينة .

ويأتي هذا بعد مصرع اثنين من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية بنيران أبطال الجيش الوطني، في محيط معسكر التشريفات، شرقي المدينة .