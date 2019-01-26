شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال والان مع التفاصيل

السعودية نيوز 356- استشهد فلسطيني، فجر اليوم السبت، بعدما أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار عليه أثناء قيادته حافلة داخل مدينة القدس. وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، إن "شرطة الاحتلال ادعت أن الفلسطيني رياض محمد حماد شماسنة، من بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة، كان يقود سيارة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية داخل القدس، وأطلقت عليه النار".

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