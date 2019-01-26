مدير عام تريم يلتقي بمدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بساحل حضرموت

التقى مدير عام تريم المستشار القانوني خالد عوض هويدي مدير عام مديريه تريم، مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب يسلم غانم بن سلم.

وفي مستهل اللقاء رحب مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بساحل حضرموت م. وهيب بن سلم بمدير عام تريم مثنيا على جهوده الحثيثة في الدفع بعجلة التنمية في المديرية وكذا جهوده في تفعيل دور المكتب التنفيذي في المديرية.

بدوره أكد مدير عام تريم المستشار خالد عوض هويدي حصره الشديد في خلق علاقة وتبادل الخبرات بين المكاتب التنفيذية في المديرية وبيقية المكاتب بساحل حضرموت ومختلف مديريات الوادي والصحراء للأستفادة والأفادة من تجارب المكاتب وتفعيل دورها في المديرية لتحدث تنمية وفق الإمكانيات المتاحة لها.

وتبادل الطرفان تبادل الخبرات والأستفادة في قطاع المياه والصرف الصحي.

كما تقدم مدير عام تريم المستشار خالد عوض هويدي لمدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بساحل حضرموت بالشكر الجزيل لجهوده الحثيثة التي ساهمت بتسهيل تمويل ربط مواقع المتضررين من كارثة سيول العام 2008م مهدياً بذلك درع شكر وتقدير من السلطة المحلية بتريم لمدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بساحل حضرموت.

وفي ذات السياق أكد مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بساحل حضرموت على دعمه لأي إصلاحات يقوم بها مدير عام تريم والمكتب التنفيذي بقطاع المياة والصرف الصحي بالمديرية وتم التفاهم على بعض الخطوات العملية المشتركة في المديرية.

وعلى صعيد آخر، اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الصحراء محمد الصيعري يوم أمس، على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالي الصحة والكهرباء بمديرية ثمود.

واستمع الوكيل المساعد أثناء لقائه مدير عام مديرية ثمود صالح المنهالي على سير الدوام اليومي بالإدارة المحلية بالمجمع الحكومي ومشروعي كهرباء ثمود ومستشفى ثمود الريفي.

ونوه الصيعري بما لمسه من جهود واضحة في الترتيب الإداري والنظام المتبع في الإدارة المحلية بالمديرية ومتابعات السلطة لمشروع الكهرباء.