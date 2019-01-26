شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 421 في هجمات الحوثيين خلال الهدنة والان نبدء بالتفاصيل
وتسببت انتهاكات الحوثي للهدنة الأممية في الحديدة، بمقتل 51 مدنيًا، وإصابة 370 آخرين، جروح بعضهم خطرة.
وأكد مصدر عسكري يمني، أن الخروقات الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة، وتستهدف منازل الأهالي والأماكن العامة ومواقع الجيش.
وكانت المليشيا الحوثية قد قصفت خلال الساعات الماضية، المطاحن التي تستخدمها الأمم المتحدة مخازن لها، في تحدي واضح واستهتار بالمجتمع الدولي.
وأشار المصدر إلى أن المليشيا تعمل بشكل مستمر على تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الألغام و حفر الخنادق والممرات البرية في المداخل والمواقع الرئيسية بغية إفشال اتفاق ستوكهولم.
ودعا المصدر، مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل الضغط على المليشيا الانقلابية للتوقف فورًا عن هذه الانتهاكات والخروقات، والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بخصوص مدينة وموانئ الحديدة.
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