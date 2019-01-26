روسيا تتهم أميركا بالسعي لتكرار سينياريو العراق في فنزويلا

الخليج 365/ بغداداتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة الأميركية بالسعي لتكرار سينياريو العراق وليبيا في فنزويلا.

وكتبت زاخاروفا على حسابها في فيسبوك، وفقاً لـ"روسيا اليوم"، إن "هذه محاولة من واشنطن للسيطرة مباشرة على الوضع السياسي في فنزويلا، التي تنظر إليها المؤسسة الأمريكية العميقة حديقة إقليمية تابعة لها في المستقبل. في العراق، عملوا على "استعادة" الديمقراطية، وفي ليبيا أيضا، في سوريا لم يتمكنوا، أو بالأحرى لم يسمح لهم بذلك. الآن فنزويلا".



وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن، أمس الجمعة، تعيين الدبلوماسي السابق، اليميني، إليوت أبرامز، مسؤولا في وزارة الخارجية عن "الجهود الأمريكية لاستعادة الديمقراطية في فنزويلا".