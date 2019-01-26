الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بصعدة ومقتل 15 حوثيا وجرح العشرات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حررت قوات الجيش اليمني، السبت، مواقع استراتيجية في محافظة صعدة، شمالي البلاد، بعد معارك أسفرت عن مقتل 15 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، وجرح عشرات آخرين منهم.
ونقلت وكالة "سبأ" اليمنية الرسمية عن قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد سامى القباطي، أن قوات اللواء بمشاركة وحدات عسكرية من "محور آزال" تمكنت من تحرير التباب السود المطلة على الخط الدولي الرابط بين مديرية باقم ومدينة صعدة، وقطع خط إمداد المليشيا عن مركز مديرية باقم.
وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مصرع ١٥ من مليشيا الحوثي الانقلابية، وجرح العشرات منهم، فيما لاذ البقية بالفرار باتجاه مناطق مجاورة لمديرية باقم.
وثمن القائد العسكري اليمني دور تحالف دعم الشرعية في مساندة الجيش الوطني في مختلف المواقع والجبهات.
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