انت الان تتابع إعلان أسماء فريق التحقيق الدولي في مقتل خاشقجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جمال خاشقجي

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن فريقا من الخبراء الدوليين سيجري تحقيقا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذكرت أجنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، أمس الخميس، أنها ستتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل لقيادة تحقيق دولي مستقل في مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في أسطنبول، وأوضح المكتب، في بيان، أن كالامارد ستتوجه برفقة هيلينا كيندي ودوارتي نونو فييرا في زيارة لتركيا في الفترة من 28 يناير الجاري وحتى 3 فبراير المقبل.

يذكر أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، صرح أمس، بأن الوقت حان لفتح تحقيق دولي بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، إذ أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعطى أوامره لتحويل القضية إلى مستوى دولي، وأمر بالاستعداد لنقل القضية إلى مستوى دولي، كما أن مقررا خاصا من الأمم المتحدة سيزور تركيا قريبا للبدء بإجراء التحقيق