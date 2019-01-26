انت الان تتابع الكونجرس الأمريكي يوافق على إنهاء إغلاق الحكومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

انضم مجلس النواب الأمريكي إلى مجلس الشيوخ في الموافقة على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة من خلال توفير تمويل مؤقت للوكالات الاتحادية ولكنه رفض منح الرئيس دونالد ترامب المبلغ الذي طلبه لتمويل بناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية وهو 5.7 مليار دولار.

ووافق المجلس بالإجماع على تمويل سلسلة من الوكالات الاتحادية حتى الخامس عشر من فبراير شباط وأعطى الكونجرس وترامب ثلاثة أسابيع للتفاوض على اتفاق بشأن أمن الحدود.

ومن المتوقع أن يوقع ترامب على مشروع القانون لصبح قانونا على الفور.