العثور على جثة طفل في بئر عميق بعد 12 يوما على فقدانه

عثرت السلطات الإنقاذ الإسبانية، اليوم السبت، على جثة طفل لا يتعدى عمره السنتين في بئر عميق في جنوبي إسبانيا.

وذكرت شبكة "CBS" الإسبانية أن السلطات المحلية بدأت بمهمة البحث عن الطفل بعد أن اختفى في الثالث عشر من شهر يناير/كانون الثاني الجاري وتم إيجاده جثة في قعر البئر.

وقام رجال الإنقاذ بحر متواصل امتد ليومين للوصول إلى الطفل الذي وجد في قعر البئر العميق الذي بلغ عمقه 100 متر وعرضه 25 سم.

وسقط الطفل في البئر أثناء تنزه مع أسرته في منطقة توتالان في ملقة، ولم يتمكن مسؤولون من العثور على أي أدلة على أن الطفل حي منذ سقوطه.