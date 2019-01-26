وصول أول طائرة تركية إلى كردستان العراق بعد رفع الحظر

وصلت أول طائرة تركية إلى مطار السليمانية في إقليم كردستان العراق اليوم السبت، بعد توقف الرحلات الجوية لأكثر من سنة و4 أشهر، حيث كانت أنقرة فرضت حظراً على الرحلات من وإلى مطار السليمانية.

وقال قسم العلاقات العامة والإعلام بمطار السليمانية في بيان صحفي اليوم، "بعد قرار تركيا برفع الحظر المفروض على مطار السليمانية، حطت طائرة تابعة لشركة (تركش اير) في وقت مبكر من صباح اليوم السبت في مطار السليمانية الدولي".

وأضاف البيان، "الرحلات المعاكسة من مطار السليمانية إلى المطارات التركية ستجري بصورة طبيعية ابتداء من اليوم".

يذكر أن تركيا فرضت حظراً على الرحلات الجوية إلى مطاري أربيل والسليمانية في أعقاب الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان في عام 2017، وفي مارس (آذار) الماضي ألغت السلطات التركية الحظر على مطار أربيل لكنها استثنت في وقتها مطار السليمانية لـ"دواعٍ أمنية".