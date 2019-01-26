الصين وإيطاليا تتفقان على دفع العلاقات الثنائية

اتفق عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" ورئيس الوزراء الإيطالي "جيوسيبي كونتي" على دفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي "جيوسيبي كونتي" - خلال لقاء في قصر (تشيغي) بالعاصمة الإيطالية روما، نقلته وسائل إعلام صينية اليوم السبت- إن إيطاليا تولي اهتماما كبيرا بالعلاقات الإيطالية الصينية، وتأمل في الحفاظ على التبادلات رفيعة المستوى مع الصين، وتعميق التعاون المتبادل في مجالات، مثل: الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة.

وأضاف "كونتي" أن إيطاليا تولي أيضا اهتماما كبيرا للتعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، وأنها مستعدة لبذل جهود مشتركة مع الصين لمواصلة تنمية نقاط نمو جديدة للتعاون الثنائي.

من جانبه، قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إن الصين وإيطاليا تتمتعان بتبادلات ودية منذ العصور القديمة، وإن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الـ 15 للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإيطاليا، فيما سيصادف العام المقبل الذكرى السنوية الـ 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية، معربا عن أمله في أن يغتنم كلا الجانبين الفرصة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.

وأضاف "وانغ" أنه يتعين على الصين وإيطاليا تفهم ودعم بعضهما البعض، وإقامة شراكة استراتيجية شاملة طويلة الأمد بغض النظر عن كيفية تغير الوضع الدولي.. مشيرا إلى أن إيطاليا شريك طبيعي للتعاون في إطار مبادرة "الحزام الطريق"، وأن الصين ترحب بإيطاليا للمشاركة بنشاط في بناء "الحزام والطريق" من أجل منفعة الشعبين وتعزيز الترابط والتطور الأوروبي الآسيوي.

ولفت إلى أن الصين تتوسع في انفتاحها، وتم إطلاق إمكاناتها السوقية بشكل مضطرد، ما سيجلب فرصا كبيرة لمختلف البلدان، بما في ذلك إيطاليا، منوها إلى أنه مع تكامل الاقتصادين الصيني والإيطالي بشكل كبير، فإن تعزيز التعاون في مجالات مثل التصنيع والزراعة والابتكار سيعود بالتأكيد بمنافع ملموسة على الشعبين.

وأبدى وانغ استعداد بلاده لتشجيع الشركات الصينية المؤهلة للاستثمار في إيطاليا، مبديا ثقته في أن إيطاليا ستوفر لها بيئة تجارية عادلة.