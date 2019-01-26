وصول أول طائرة تركية إلى مطار السليمانية بكردستان بعد توقف 16 شهرا

وصلت أول طائرة تركية إلى مطار السليمانية في إقليم كردستان العراق اليوم السبت، بعد توقف الرحلات الجوية لأكثر من سنة وأربعة أشهر حيث كانت أنقرة فرضت حظرا على الرحلات من وإلى مطار السليمانية.

وقال قسم العلاقات العامة والاعلام بمطار السليمانية في بيان صحفي اليوم، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه: "بعد قرار تركيا برفع الحظر المفروض على مطار السليمانية، حطت طائرة تابعة لشركة (تركش اير) في وقت مبكر من صباح اليوم السبت في مطار السليمانية الدولي ".

وأضاف البيان: "الرحلات المعاكسة من مطار السليمانية إلى المطارات التركية ستجري بصورة طبيعية ابتداء من اليوم ".

يذكر أن تركيا فرضت حظرا على الرحلات الجوية إلى مطاري اربيل والسليمانية في أعقاب الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان في عام 2017، وفي مارس الماضي ألغت السلطات التركية الحظر على مطار اربيل لكنها استثنت في وقتها مطار السليمانية لـ"دواع أمنية".