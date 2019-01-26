رجال الإنقاذ يعثرون على جثة طفل سقط في بئر بجنوب إسبانيا

قال مسؤول إسباني، إن رجال إنقاذ عثروا اليوم السبت، على جثة طفل عمره سنتان كان قد سقط في بئر عميقة بجنوب إسبانيا في 13 يناير الجاري.

وظل رجال الإنقاذ يحفرون ليلا ونهارا للوصول إلى الطفل داخل البئر التي يبلغ عمقها 100 متر وعرضها 25 سنتيمترا فقط في محاولة لإنقاذه.

وسقط الطفل ويدعى جولين في البئر أثناء تنزه أسرته في أرض خاصة في توتالان في ملقة، ولم يتمكن مسؤولون من العثور على أي أدلة على أن الطفل حي منذ سقوطه، لكنهم قالوا إنهم يعملون على أساس أنه لايزال على قيد الحياة.