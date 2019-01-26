إيريش نيوز: السياحة تعود إلى مصر والغردقة أفضل من الكناري

صدى البلد - عرفة البنداري

سلط موقع "إيريش نيوز" الإخباري الأيرلندي، الضوء على ازدهار قطاع السياحة في مصر، خاصة الغردقة وشرم الشيخ، وقال الموقع إن السياح الأيرلنديين عادوا بقوة للسياحة في منطقة الغردقة.

ونقل الموقع صورة حية للوضع السياحي في المدينة، وقال إن كثرة المراكب السياحية في شواطئ المدينة خير دليل على عودة السياحة إلى هناك وبقوة.

ولفت إلى تصريحات مكتب السفريات العالمي، توماس كوك، والتي قال فيها إن عدد الحجوزات السياحية إلى مصر قد ارتفع، وإن مصر لا تزال من بين الوجهات الشتوية الخمس الأولى لمشغلي الجولات السياحية،...