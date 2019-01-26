مصراوي - كتبت- عايدة رضوان: ناشد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث باسم الوزارة، المواطنين ممن تعرضوا لنقص أحد الأفراد المقيدين على البطاقة التموينية خلال عملية تحديث بيانات البطاقات التوجه إلى أقرب مكتب تمويني وتقديم تظلم، مشيرًا إلى أن القرار الوزاري الخاص بفتح باب التظلمات لم يتضمن موعد لانتهاء المهلة. وفيما يلي يرصد "مصراوي" مستندات وخطوات تقديم تظلم لإعادة المحذوفين ممن تثبت أحقيتهم للدعم: أولًا: المستندات 1- صورة من الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية. 2- صورة من بطاقات الرقم القومي...

كانت هذه تفاصيل خبر 4 مستندات و6 خطوات لإعادة المحذوفين من بطاقات التموين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.