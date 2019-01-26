مصراوي - كتب- أحمد نجيب:

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، يرافقه كل من الدكتور أحمد فودة، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، المهندس علي الفضالي رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، والعضو المنتدب للدعم الفني، والمهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للشركة للتشغيل والصيانة، جولة تفقدية بمحطة المرج الجديدة وازدواج المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة؛ لمتابعة التشطيبات النهائية للمحطة والانتهاء من أعمال الازدواج بين المحطتين.

وقال وزير النقل، إن تطوير المحطة وتنفيذ الازدواج يأتي تنفيذا لتوجيهات...

كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل: 75 دقيقة لرحلة مترو الخط الأول كاملة بعد تطوير محطة المرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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