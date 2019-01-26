علم الدين: الحريري يتروى للحفاظ على البلد لكن سيكون له موقف حاسم بعد عودته

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​عثمان علم الدين​ "ان أسباب عدم تشكيل الحكومة، بدأت عندما ظهرت عقدة ما يسمى بالسنة المستقلين، ومن إستحدث العقدة هو ​حزب الله​، لان الموضوع لا يقتصر على توزير شخص من أصل الستة انما ينضوي تحت راية مشروع غير ​لبنان​ي، أي تحت إلتزامات الحزب مع الخارج".

أضاف علم الدين في حديث اذاعي، "ان البلد لم يعد يحتمل، فنحن لسنا حتى على شفير الهاوية بل اصبحنا ما بعد الهاوية جراء ​الوضع الاقتصادي​ الحالي".

وردا على سؤال حول عدم تسمية الأمور بأسمائها قال: "​الحريري​ يتروى للحفاظ على البلد، لكن سيكون له موقف جازم وحاسم بعد عودته، يضع خلاله النقاط على الحروف، ولا معلومات رسمية عن اعتزاله". وأشار علم الدين الى اننا "بحاجة للاصلاح ولقوانين جديدة، ل​محاربة الفساد​، فلبنان لم يعد يحتمل، وشعب لبنان جبار يحب ​الحياة​، لكنه يعيش في المقابل في أسوأ المراحل، من دون ضوابط وقوانين وحياة كريمة". اضاف: "الوضع الاقتصادي منهار ونحن بانتظار أموال سيدر".