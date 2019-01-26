اشار وزير البيئة السابق محمد المشنوق ردا على التصريحات حول التلوث في الليطاني، الى ان "5 سنوات والمعنيون من القطاعين العام والخاص يعملون يدا بيد لتطبيق خارطة الطريق لمكافحة تلوث نهر الليطاني التي أقرها مجلس الوزراء في 9 أيار 2014، والتي لن يلمس اللبنانيون نتائجها كاملة الا بعد انجاز جميع عناصرها في استكمال منظومات الصرف الصحي المنزلي والنفايات الصلبة؛ ومعالجة النفايات الناتجة عن المؤسسات المصنفة، الصناعية والصحية وغيرها؛ والاستخدام السليم للمبيدات والأسمدة وادارة استعمالات الأراضي".
اضاف المشنوق "فلنقدر وندعم التقدم المنجز مهما وجدناه بسيطا، ولنقيم مكامن الضعف لتسريع وتيرة التنفيذ بمساواة وعدالة. كل ما يحكى خارج عن ذلك هو مزايدة ودونكيشوتية".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد المشنوق حول تلوث الليطاني: فلنقدر وندعم التقدم المنجز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.