محمد المشنوق حول تلوث الليطاني: فلنقدر وندعم التقدم المنجز

اشار وزير البيئة السابق ​محمد المشنوق​ ردا على التصريحات حول ​التلوث​ في الليطاني، الى ان "5 سنوات والمعنيون من القطاعين العام والخاص يعملون يدا بيد لتطبيق خارطة الطريق لمكافحة ​تلوث نهر الليطاني​ التي أقرها مجلس الوزراء في 9 أيار 2014، والتي لن يلمس اللبنانيون نتائجها كاملة الا بعد انجاز جميع عناصرها في استكمال منظومات ​الصرف الصحي​ المنزلي و​النفايات الصلبة​؛ و​معالجة النفايات​ الناتجة عن المؤسسات المصنفة، الصناعية والصحية وغيرها؛ والاستخدام السليم للمبيدات والأسمدة وادارة استعمالات الأراضي".

اضاف المشنوق "فلنقدر وندعم التقدم المنجز مهما وجدناه بسيطا، ولنقيم مكامن الضعف لتسريع وتيرة التنفيذ بمساواة وعدالة. كل ما يحكى خارج عن ذلك هو مزايدة ودونكيشوتية".