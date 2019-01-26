حكمت ديب: لا حل الا عبر مساعدة الحريري في تشكيل حكومة وحدة وطنية

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب حكمت ديب الى ان التكتل ليس بحاجة الى الثلث المعطل في الحكومة، كما ان حصّة التيار الوطني الحر في الحكومة شيء وحصّة الرئيس شيء آخر، وليس من الضروري أن يكونا معاً في تكتل واحد ويجتمعا سوياً. واوضح ان الاتفاق كان مع اللقاء التشاوري ان يكون جواد عدرا من تكتل لبنان القوي، واكد ان المشكلة هي عند الطائفة السنية عند رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري واللقاء التشاوري، وسأل لماذا ادخال الفريق المسيحي بالموضوع؟
واوضح ديب في حديث تلفزيوني، ان ما نقوم به هو مساعدة الحريري لتأليف الحكومة، ولا حل الا عبر ذلك لتشكيل الحكومة. واكد ان ملف تشكيل الحكومة في لبنان يجب ان يكون على اساس توافقي.
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