الموسوي يتابع مع الأشغال ملف حائط الدعم في البرج الشمالي

أبلغ عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​نواف الموسوي​، وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف فنيانوس​، بضرورة تكليف شركة هندسية مختصة بدرس التربة بين حي صلحا والشارع العام في بلدة ​البرج الشمالي​، بصورة عاجلة بحسب طلب شركة "معمار"، ليصار بعدها إلى البدء بتشييد حائط من الباطون المسلح بارتفاع أربعة أمتار، تفاديا لوقوع كارثة إنسانية جراء خطر انهيار التربة، ولا سيما أن هناك حوالى 8 أبنية من أربع طبقات وغيرها من المنازل.

وكان الموسوي، الذي يتابع القضية منذ أشهر عدة، اتصل بالمعنيين بهذا الملف، وتبين أن شركة "معمار" التي أوكل إليها مهمة بناء الحائط على مرحلتين من ​وزارة الأشغال العامة والنقل​، لا تستطيع البدء بتشييد الحائط قبل إجراء فحوصات من شركة هندسية مختصة بدرس التربة وإعدادها دراسة وتقييم لنوعية التربة وقوة تحملها للجدار، علما أن شركة معمار هي شركة مقاولات، وهي غير قادرة على إعداد دراسات التربة.