أفاد مراسل "​النشرة​" في زحلة أن "​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​البقاع​ اتخذت قرارا ب​اعدام​ اكثر من 80 راس ماعز كان قد عثر عليهم ​الجيش اللبناني​ في جرود ​الصويري​ قادمين من الداخل السوري وتم تسليمهم الى منطقة جمارك البقاع التي وبناءا لاشارة من النيابة العامة الاستئنافية جرى تكليف طبيب بيطري للكشف عليهم"، مضيفا: "واتت نتيجة الاختبار البيطري اصابة القطيع بجرثومة الحمى الملطية وعليه جرى قتل القطيع ودفنه في مطمر بلدية الصويري ووفق المواصفات الصحية والبيئية المعتمدة".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: النيابة العامة بالبقاع تقرر اعدام أكثر من 80 رأس ماعز قادمين من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.