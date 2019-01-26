محمد نصرالله: نعيش حالة الفوضى الوطنية العارمة أنتجت ظلما على مستوى كل قطاعات البلد

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد نصرالله​ الى انه "علينا أن نستعد دائما ونعزز من كل وسائل القوة التي يمكن أن نحصل عليها من أجل مواجهة ​اسرائيل​، وأعظم ما يمكن أن نملكه في مواجهة العدو هو الوحدة بين اللبنانيين وبين أبناء المقاومة، لأن الوحدة بين اللبنانيين هي أفضل وجوه الحرب مع العدو الإسرائيلي كما قال الإمام الصدر، ونحن يجب أن نكون موحدين في مواجهة هذا العدو، ويأتي ثانياً الصاروخ والسلاح المادي".

وخلال لقاء مصالحة بين أفراد من عائلتي وهبي من سحمر والعمار من مشغرة على خلفية إشكال فردي حصل سابقاً وساهمت قيادتي أمل و​حزب الله​ على إعادة الألفة بينهما، اعتبر نصرالله انه "اليوم يجب أن نكون موحدين كلبنانيين في مكانين الأول في مواجهة العدو الإسرائيلي، وكلبنانيين ندّعي جميعاً أننا في مواجهة العدو الإسرائيلي ولكن مع الأسف بعض المواقف تشير إلى أن بعض اللبنانيين لهم حسابات لا تصب في خدمة الصراع لمصلحة لبنان مع العدو الإسرائيلي، المطلوب تصويب البوصلة لدى هذا البعض، ولكن العنصر الأقوى هو أن يكون ​المجتمع اللبناني​ هو مجتمع قوي ومتماسك".

ولفت الى اننا "اليوم نعيش حالة الفوضى الوطنية العارمة، وأية فوضى هي هذه الفوضى التي أنتجت ظلما على مستوى كل قطاعات البلد، الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والتربوية والصحية وما إلى ذلك من قصور وتقصير الدولة من القيام بواجباتها المطلوب أمران: الأول هو تشكيل حكومة تتولى التصدي للمشاكل التي يعانيها لبنان واللبنانييون"، وأضاف :" إننا بتنا على مسافة طويلة من عقم تشكيل ​الحكومة​ وذلك يعود للتشبث والتصلب في المواقف التي بالتأكيد بعض منها غير محق، بدليل أن مصلحة لبنان واللبنانيين أن تتشكل الحكومة في الشهر الأول لا الثاني والثاني لا الثالث".

اضاف "أسقطوا من سلوكم السياسي شعار من بعدي الطوفان، وأسقطوا من حساباتكم نظرية أنا أو لا أحد من أجل أن نساهم في ​تشكيل الحكومة​"، وختم نصرالله :"نحن معنييون بحماية المقاومة لسببين أولا لعظيم الإنجازات التي تحققت وكان ثمنها دماء غالية أهرقت على هذه التربة وثانياً لأن حماية المقاومة هي حماية المستقبل ورعاية المستقبل وزراعة الأمل للمستقبل لأن هذه المقاومة ليست ضرورة للماضي الذي حررنا فيه الأرض، وهي ضرورة للمستقبل، أولادنا بحاجة لهذه المقاومة".